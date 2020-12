La redazione di CalcioWeb ha preparato i pronostici dell’11ª giornata del campionato di Serie A. La stagione entra sempre più nel vivo, nella prima sfida in campo Sassuolo e Benevento, la vittoria per la squadra di De Zerbi manca da due giornate. Sabato si apre con uno scontro per la salvezza tra Crotone e Spezia, stesso discorso in Torino-Udinese. Promette spettacolo anche la sfida tra Lazio e Verona, domenica il lunch match Cagliari-Inter. La Roma in trasferta contro il Bologna, così come la Juventus con il Genoa. Impegno casalingo per il Napoli e per il Milan contro il Parma.

I pronostici di Serie A, 11ª giornata

SASSUOLO-BENEVENTO 1 – La squadra di De Zerbi non vince da due giornate, contro il Benevento può essere l’occasione giusta per conquistare i tre punti.

LAZIO-VERONA OVER – Si preannuncia una partita scoppiettante tra due squadre che giocano un ottimo calcio. Gli ospiti possono andare in gol, l’11 di Simone Inzaghi ha chance di realizzare due o più gol.

CAGLIARI-INTER GOAL – E’ una partita molto insidiosa per Antonio Conte. Il Cagliari è sempre pericoloso in casa e può conquistare un risultato positivo.

ATALANTA-FIORENTINA 1 + OVER – La compagine di Gasperini è nettamente superiore, i viola sono in grandissima difficoltà nonostante il cambio di allenatore.

GENOA-JUVENTUS 2 + OVER – Il successo contro il Barcellona in Champions League ha aumentato l’autostima, ma serve confermarsi anche in campionato.

MILAN-PARMA 1 – Periodo magico per i rossoneri, gli ospiti non sembrano in grado di tornare a casa con un risultato positivo.

LE ALTRE PARTITE