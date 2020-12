Il San Paolo è diventato lo stadio Diego Armando Maradona ed il tweet di Riccardo Cucchi ha scatenato le reazioni. La città di Napoli ha deciso di rendere omaggio al calciatore più forte di tutti i tempi, è stato l’unico a portare il club azzurro su livelli altissimi. La notizia della morte ha sconvolto tutto il mondo, ma in particolar modo il popolo napoletano. Adesso si sta provando a fare luce su quanto successo, soprattutto gli ultimi giorni di vita devono essere chiariti. E’ stata aperta un’indagine e non sono da escludere colpi di scena.

Il tweet di Riccardo Cucchi

Mancava solo l’ufficialità che è arrivata nelle ultime ore: il San Paolo ha cambiato nome, adesso sarà lo stadio Diego Armando Maradona. Era il sogno dei tifosi del Napoli, adesso è diventato realtà. Riccardo Cucchi è stato uno dei migliori radiocronisti italiani e ha lanciato una proposta: “sono sincero: vorrei fare ancora un solo collegamento radiofonico dal S. Paolo. Uno solo. Per poter dire: Buon pomeriggio gentili radioascoltatori dallo stadio Diego Armando Maradona di Napoli”.

Poi ha chiarito con un altro tweet: “Vorrei dire che il mio tweet sullo Stadio Diego Armando Maradona è stato solo un pensiero affettuoso per Diego e per Napoli. Ringrazio tutti coloro che hanno interagito. Ma c’è un tempo per ogni cosa. Il mio è passato. Ora è il tempo di altri bravissimi colleghi”.