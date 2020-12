Pochettino ha vinto il testa a testa con Massimiliano Allegri e sarà il prossimo allenatore del Psg. Si sbilancia L’Equipe sul nuovo tecnico del club francese, l’ufficialità dovrebbe arrivare a stretto giro di posta. Pochettino rappresenta una sicurezza dal punto di vista tecnico e caratteriale, è stato protagonista di una buona carriera con le maglie di Newell’s Old Boys, Espanyol, Psg, Bordeaux e ancora Espanyol. Sempre con gli spagnoli ha iniziato la carriera da allenatore, poi Southampton e Tottenham.

Pochettino può portare Messi al Psg

Secondo quanto riporta Le Parisien probabile anche l’arrivo di Leo Messi in Ligue. L’argentino sembra nella fase finale dell’avventura con la maglia del Barcellona, in estate è andata in scena una vera e propria rottura, le strade non si sono separate solo per una questione di contratto. Il Psg è sicuramente un club affascinante ed in grado di accontentare le richieste della Pulce dal punto di vista economico. Messi stima molto Pochettino e lo avrebbe voluto anche al Barcellona, i blaugrana poi hanno fatto altre scelte. Un doppio colpo clamoroso dunque, il Psg lavora per costruire una squadra ancora più competitiva.