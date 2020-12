Clamoroso scandalo a luci rosse che si è verificato nel mondo del calcio. Raul Bobadilla rischia una stangata in termini di squalifica per un’esultanza hot. L’attaccante del Guaranì ha messo a segno il gol che ha chiuso i conti nella sfida valida per i playoff di Primera Division del Paraguay, contro il Libertad, 1-3 il risultato finale.

Assist perfetto Jose Ignacio Florentin Bobadilla e gol dell’attaccante, l’esultanza ha scatenato più di qualche reazione. Il calciatore si è infatti prima sfilato la maglietta e successivamente si è abbassato i pantaloncini e le mutande, non integralmente. La scena ha comunque scatenato le reazioni di tifosi e utenti, potrebbe presto arrivare un provvedimento disciplinare. In basso il video.