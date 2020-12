Emergono minuto dopo minuto nuovi aggiornamenti legati alla morte di Diego Armando Maradona. Il mondo del calcio piange il calciatore più forte di tutti i tempi, la notizia è stato un vero shock per tutti gli sportivi e non solo. Sono in corso indagini per valutare le vere cause del decesso, il bollettino ufficiale parlava di arresto cardiorespiratorio, ma negli ultimi giorni sono emersi nuovi dettagli. A partire dalle ultime ore di vita di Maradona, trascorse in condizioni precarie, in una casa senza i migliori comfort e praticamente abbandonato. Le accuse non sono mancate, nei confronti di medici ma anche della famiglia.

Maradona e la rivelazione sulla cocaina

Carlos Fren, prima compagno di squadra e poi assistente del Pibe de Oro ha parlato della dipendenza di Maradona a Infoabae. “Mi fa ridere chi dice che cominciò a consumare cocaina quando era in Spagna. Purtroppo, aveva cominciato già prima, nel 1981 quando giocava nel Boca. È stato allora che Diego entrò in quel mondo di porcherie che gli hanno rovinato la vita”.

Accuse contro la ex compagna Rocio

Continuano a circolare voci sulla vita privata dell’ex calciatore, le ultime sono veramente clamorose e riguardano la ex compagna Rocio Oliva: “picchiava Diego. Una volta l’ha spinto e fatto cadere dalle scale e lui si è slogato la spalla. Da quel giorno, è stata mandata via. Lì sono intervenute le sorelle, che però c’erano solo quando esistevano i soldi”, ha svelato Yanina Latorre, opinionista in tv.