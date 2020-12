I risultati di Serie B hanno regalato grosse emozioni, si è giocata una giornata ricca di colpi di scena. Nel primo match colpo grosso della Reggina che ha sbancato il campo della Reggiana con il risultato di 0-1 grazie ad un gol di Bellomo realizzato nei minuti finali. L’Ascoli sorprende la Spal, pareggio nello scontro salvezza tra Cosenza e Pisa. L’Entella trova un successo sorprendente contro il Pescara, 3-0 il risultato finale, il decimato Frosinone riesce a strappare un punto contro il Pordenone. Colpo in trasferta della Salernitana, ok in rimonta il Lecce sul Vicenza. Tutti i risultati e la classifica.

I risultati di Serie B

REGGIANA-REGGINA 0-1

ASCOLI-SPAL 2-0

COSENZA-PISA 1-1

ENTELLA-PESCARA 3-0

FROSINONE-PORDENONE 1-1

LECCE-VICENZA 2-1

VENEZIA-SALERNITANA 1-2

LA CLASSIFICA