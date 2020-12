Continuano ad emergere nuovi dettagli sulla morte di Diego Armando Maradona, a distanza di un mese dalla sua morte che ha sconvolto il mondo del calcio. Nel frattempo prosegue la battaglia all’eredità dell’ex Pibe de Oro, in famiglia è scoppiata una vera e propria guerra: il patrimonio si attesterebbe sui 50 milioni di dollari, più numerose proprietà e beni. Il tenore di vita di Maradona è sempre stato molto alto, l’ex calciatore non si risparmiava.

Le spese folli di Maradona

Spese folli per Diego Armando Maradona nella sua vita. E’ quanto confermato anche da Maurizio D’Alessandro, avvocato di Matias Morla, ex legale di Maradona per molti anni. Intervenuto in una trasmissione in onda sulle reti argentine, Los Angeles de la Mañana, D’Alessandro ha dichiarato: “Morla cercava di farlo riflettere, spiegandogli che non poteva fare tutti questi acquisti altrimenti sarebbe affondato: ‘Diego questo mese hai già fatto troppo’. Se spendeva troppo per le sue possibilità? No, ma al ritmo di 60mila dollari al mese, che è quello che spendeva Maradona, si potrebbe vivere per 250 anni senza fare niente, partendo da ora”.