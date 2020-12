Attesa finita per i sorteggi di Champions League, la competizione è entrata sempre più nel vivo ed il pensiero è rivolto già agli ottavi di finale. Sono tre le squadre italiane in corsa: si tratta di Juventus, Lazio e Atalanta. La squadra di Andrea Pirlo ha chiuso sorprendentemente il girone al primo posto dopo il clamoroso blitz sul campo del Barcellona, si trova in prima fascia e può togliersi tante soddisfazioni, la qualità della rosa è importante per confermarsi su buoni livelli. Atalanta e Lazio invece si trovano in seconda fascia e possono essere considerate delle vere outsider. Ottimo sorteggio per la Juventus che dovrà vedersela con il Porto, male Lazio e Atalanta contro Bayern Monaco e Real Madrid.

Sorteggi Champions League, le fasce

PRIMA FASCIA: Bayern, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Borussia Dortmund, Juventus, PSG

SECONDA FASCIA: Atletico Madrid, Borussia Monchengladbach, Porto, Atalanta, Siviglia, Lazio, Barcellona, Lipsia

Sorteggi Champions League, gli ottavi di finale

Gli ottavi di finale si giocheranno il 17/23/24 febbraio, con le gare di ritorno il 9/10/16/17 marzo. Il sorteggio per quarti, semifinali e finale si svolgerà il 19 marzo.

