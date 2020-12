La Roma non è andato oltre il pareggio contro il Sassuolo e Lorenzo Pellegrini sbotta. I giallorossi sono scesi in campo per la decima giornata del campionato di Serie A, 0-0 contro il Sassuolo, la partita è stata un pò deludente considerando la forza delle due squadre in lotta per le zone altissime della classifica. E’ stata decisiva l’espulsione di Pedro, l’ex Chelsea troppo ingenuo con una doppia ammonizione. Poi due gol annullati, uno per parte. Nel post partita è scoppiato un caso, quello di Pellegrini.

Pellegrini è una furia

Il calciatore ha pubblicato una storia durissima che non è passata inosservata, nel mirino è finito chi critica la squadra nonostante il buon rendimento in stagione.

“Voi continuate a parlare ed insultare tutti, noi continuiamo a correre e lottare per questa maglia. Falliti. Forza Roma, forza questo grande gruppo”. Il calciatore era stato criticato per l’errore in occasione del gol annullato a Mkhitaryan.