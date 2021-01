Tante soddisfazioni, ma anche momenti di tensione. E’ finita l’avventura con la maglia dell’Atalanta del Papu Gomez, l’attaccante si è trasferito al Siviglia. E’ stato sicuramente uno dei calciatori più forti delle ultime stagioni, si è messo in mostra come un attaccante di qualità e sacrificio per la squadra. Il rapporto si è però compromesso dopo una pesantissima lite con l’allenatore Gasperini. Il Papu è stato preso in considerazione sempre di meno, fino all’esclusione definitiva anche dai convocati.

L’addio del Papu Gomez

Addio amaro per il Papu Gomez che prima di salire sull’aereo ha deciso di lanciare una frecciatina all’allenatore Gasperini. “Lasciare questo paese dopo tanti anni, questa città. Sono triste e anche contento. Sono sensazioni strane. Rifarei tutto quello che ho fatto dal primo giorno in cui sono arrivato a Bergamo, abbiamo fatto la storia di questa società. A volte le cose succedono, ma ora la società è al top in Europa. Mi dispiace, mi mancheranno tanto. Bergamo è nel mio cuore, la mia città. Ci rivedremo presto, sicuramente. Già ho parlato con i miei compagni e loro sanno cosa penso. I miei sentimenti e quanto voglio bene a tutti”. In basso il VIDEO del Papu Gomez.