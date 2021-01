In attesa del ritorno in campo della Serie A, si sono giocate altre partite per il calcio estero. Terza vittoria consecutiva per l’Arsenal, i Gunners recuperano ancora posizioni e la classifica adesso diventa interessante. In Premier League tutto facile contro il West Brom, il risultato di 0-4 non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro: le reti sono state realizzate da Tierney, Saka e la doppietta di Lacazette. I padroni di casa non sono stati mai in partita e dovranno cambiare passo per provare a rientrare in corsa per la salvezza. L’Arsenal sale a quota 23, -6 dalla zona Europa.

In Liga spagnola torna in vetta il Real Madrid. Non è stata una partita entusiasmante per i Blancos nella sfida contro il Celta Vigo, ma alla fine sono arrivati i tre punti: 2-0 il risultato finale. Un gol per tempo per la squadra di Zidane, ad aprire le marcature è stato Lucas, nella ripresa il raddoppio di Asensio. Il Real Madrid sale al primo posto con 36 punti, ma l’Atletico Madrid deve recuperare tre partite.