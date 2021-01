Manovre in corso tra Inter e Roma. Ultimi giorni di calciomercato e le squadre del campionato di Serie A hanno intenzione di rinforzarsi ancora di più, si sta lavorando allo scambio Dzeko-Sanchez. Il bosniaco è fuori dal progetto del club giallorosso dopo la pesantissima lite che è andata in scena con l’allenatore Fonseca. L’ex Wolfsburg non è stato più preso in considerazione dal tecnico e non è stato nemmeno convocato, l’addio sembra inevitabile e si sta lavorando per chiudere alcuni scambi. I prossimi due-tre giorni saranno fondamentali.

Lo scambio Inter-Roma

La notizia su un affare con la Juventus non ha trovato conferma, sembra da escludere lo scambio con Bernardeschi. E’ molto più caldo l’asse con l’Inter, inizialmente si è provato a raggiungere un accordo con l’inserimento nella trattativa di Eriksen, l’affare non è però andato in porto. Nelle ultime ore è stata aperta una trattativa per lo scambio Dzeko-Sanchez, il cileno stuzzica la fantasia della Roma ed il bosniaco è sempre stato un pupillo dell’Inter. Le due società sono in continuo contatto, non sarà facile raggiungere l’accordo, ma la soluzione è al momento calda. In basso il VIDEO con tutti i dettagli.