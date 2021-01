La Juventus ha piazzato un colpo in prospettiva, si tratta dell’attaccante Christopher Lungoyi. Il club bianconero è reduce dal successo in Supercoppa italiana contro il Napoli e adesso l’obiettivo è quello di recuperare terreno in campionato, poi tutto sulla Champions League. Nel frattempo la dirigenza bianconera continua a muoversi sul fronte calciomercato, si guarda con interesse anche al futuro come dimostrano le ultime operazioni concluse. La Vecchia Signora è sempre più attenta su giovani prospetti, l’ultimo innesto porta il nome di Christopher Lungoyi, attaccante proveniente dal Lugano che concluderà la stagione con la maglia della Juventus Under 23.

Chi è Christopher Lungoyi

Christopher Lungoyi è un calciatore classe 2000 quindi con ampi margini di miglioramento. Ha già dimostrato di essere pronto per alti livelli, ma potrà crescere ancora di più nel campionato di Serie A con l’obiettivo di essere valutato nei prossimi mesi, non è da escludere il grande salto entro qualche anno. Si tratta di una seconda punta, ma che può giocare anche come centravanti di riferimento, ma principalmente in zona esterna sia a destra che a sinistra. La carriera è iniziata dalle giovanili del Servette, poi l’inserimento graduale in prima squadra. E’ passato all’Under 19 del Porto e poi nella squadra B. Si è messo in mostra con la maglia del Lugano, tanto da finire nel mirino della Juventus. L’accordo con il club bianconero è stato raggiunto.