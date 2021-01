L’Inter è concentrata sulla stagione in corso, il club nerazzurro è in lotta per la vittoria dello scudetto e la forza della squadra può permettere di raggiungere l’obiettivo. Nella giornata di oggi però è stata lanciata un’indiscrezione clamorosa che riguarda il futuro del club, Zhang potrebbe addirittura lasciare. Ma andiamo con ordine. Tutte le società di calcio hanno dovuto fare i conti con una profonda crisi, tutto è nato con l’inizio della pandemia da Coronavirus. In condizioni normali Zhang avrebbe investito sul mercato di gennaio per rinforzare la squadra, i nerazzurri sono pienamente in lotta per la vittoria dello scudetto e l’occasione è sicuramente ghiotta. Ma in questa situazione non ci sono i margini per pensare a colpi di un certo rilievo, si sta lavorando per il Papu Gomez, la richiesta di 10 milioni di euro dell’Atalanta è eccessiva secondo l’Inter e l’accordo si potrebbe raggiungere solo tramite uno sconto o l’inserimento di contropartite.

Zhang potrebbe lasciare l’Inter

Secondo quanto riporta ‘Il Corriere dello Sport’ in ambienti finanziari circola la voce che la banca d’affari Rothschild abbia un mandato non solo per cercare nuovi azionisti per sostituire Lion Rock ma soprattutto per vendere l’intero pacchetto azionario. I segnali che arrivano dalla Cina sono chiari, non è stato mai messo in dubbio il progetto iniziato nel 2016 e le mosse effettuate negli ultimi giorni avrebbero come unico obiettivo quello di rifinanziare il debito, operazione che deve essere conclusa entro la fine del 2021. Ma le voci iniziano a circolare sempre con più insistenza, la situazione sarà chiara tra qualche mese.