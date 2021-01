Zlatan Ibrahimovic riesce sempre a far molto discutere, anche quando non scende in campo. Lo svedese non è riuscito a trascinare il Milan nella partita del campionato di Serie A contro l’Atalanta, è arrivata una pesante sconfitta con il risultato di 0-3. Ma il contemporaneo pareggio dell’Inter contro l’Udinese ha permesso ai rossoneri di laurearsi campioni d’inverno.

Il nuovo look di Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic ha pubblicato una foto completamente rasato e con la scritta ‘all in’: nell’immagine si vede lo svedese mentre si allena. Lo scatto è diventato virale ed in molti si sono chiesti il motivo del gesto. Potrebbe trattarsi di un fotomontaggio e c’è chi ha pensato che il nuovo look fosse stato scelto per il festival di Sanremo, altri per una copertina promozionale.