La Lazio è in ansia per l’infortunio dell’attaccante Ciro Immobile, il calciatore è a serio rischio per la partita contro la Fiorentina. La stagione del club biancoceleste è stata fino al momento altalenante, nell’ultimo match è arrivato solo un pareggio contro il Genoa. L’obiettivo è quello di tornare in corsa per la qualificazione in Champions League, ma il distacco dal quarto posto è già di 6 punti. Servirà un cambio di passo già dalle prossime gare, a partire dalla sfida contro la Fiorentina.

L’infortunio di Immobile

L’attaccante Ciro Immobile è a serio rischio per la partita di campionato contro la Fiorentina. Il calciatore ha saltato la rifinitura per problemi al tendine del piede. Il tecnico Simone Inzaghi deve fare i conti con il problema di Correa, l’assenza di Immobile sarebbe pesantissima. Nella mattinata di mercoledì è previsto il provino decisivo, poi verrà presa una decisione sul suo impiego sulla partita di campionato contro la Fiorentina.