L’Inter è in ansia per l’infortunio di Lukaku. Si sta giocando la 15esima giornata del campionato di Serie A tra Inter e Crotone, a 15 minuti dal termine gli uomini di Antonio Conte sono in controllo della partita con il risultato di 5-2 grazie ad un grandissimo Lautaro Martinez.

Infortunio Lukaku, le ultime

Al 75′ brividi per l’Inter, infortunio muscolare per Lukaku che è stato costretto a lasciare il campo. Il belga si è messo subito in panchina con la borsa del ghiaccio, c’è preoccupazione in vista degli esami che dovrebbero svolgersi nelle prossime ore. Al suo posto è entrato Perisic.