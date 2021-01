L’Inter è in campo per la partita di Coppa Italia, la competizione è arrivata agli ottavi di finale. La squadra di Antonio Conte deve fare i conti con un nuovo infortunio, quello del centrocampista Sensi. I nerazzurri affrontano la Fiorentina, un avversario sicuramente insidioso nonostante un rendimento in campionato non entusiasmante. La Coppa Italia ha abituato sempre a grandi sorprese, lo spettacolo non è invece sempre dei migliori.

L’infortunio di Sensi

Nuova tegola per l’allenatore Antonio Conte che deve fare i conti con qualche assenza di troppo. L’Inter ha perso di nuovo Sensi, il centrocampista si è fermato nel riscaldamento, al suo posto in campo Vidal dal primo minuto. Le condizioni verranno valutate meglio nelle prossime ore.