Tutti i pronostici della redazione di CalcioWeb per la 15ª giornata del campionato di Serie A. Le squadre in campo nella giornata di domenica, il turno si apre con il botto e la partita dell’Inter contro il Crotone. Piatto ricco alle 15, trasferta insidiosa per il Napoli sul campo del Cagliari, promette spettacolo la sfida tra Atalanta e Sassuolo, la Lazio impegnata contro il Genoa. La Roma dovrà vedersela in casa con la Sampdoria, trasferta per il Milan a Benevento. Chiude la gara tra bianconeri, la Juventus non può sbagliare con l’Udinese.

I pronostici di Serie A, 15ª giornata: i consigli di CalcioWeb

INTER-CROTONE 1+OVER – La squadra di Antonio Conte ha intenzione di continuare la corsa scudetto, il Crotone non sembra in grado di poter conquistare un risultato positivo. Vittoria con margine dei nerazzurri.

ATALANTA-SASSUOLO OVER – Due squadre che giocano un calcio scoppiettante, si preannuncia una partita apertissima e con tanti gol.

CAGLIARI-NAPOLI X – E’ una trasferta difficile per l’11 di Gennaro Gattuso. Il Cagliari è una squadra pericolosa, si può azzardare il risultato di pareggio.

BENEVENTO-MILAN 2 – La vittoria del Milan non è poi così scontata considerando la stagione del Benevento. Ma i tre punti non dovrebbero sfuggire a Pioli.

JUVENTUS-UDINESE 1 – Gli uomini di Pirlo sono reduci dalla debacle contro la Fiorentina, non possono permettersi un nuovo passo falso contro l’Udinese.

GENOA-LAZIO X2 – La Lazio è nettamente superiore del Genoa, si può azzardare il successo biancoceleste, più facile con l’X2.

LE ALTRE PARTITE: