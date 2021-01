Si torna subito in campo per la 17ª giornata del campionato di Serie A, tutti i pronostici pubblicati dalla redazione di CalcioWeb. Il turno prende il via con l’interessante sfida tra Atalanta e Benevento, due squadre che stanno attraversando un momento molto positivo. Alle 18 fondamentale sfida per la salvezza tra Genoa e Bologna, in serata il Milan alla ricerca del riscatto contro il Torino. Il big match si gioca alle 12.30, di fronte Roma e Inter in una sfida che non ha bisogno di presentazioni, i giallorossi possono accorciare ancora di più ed entrare pienamente in corsa per lo scudetto. La Lazio sul campo del Parma, il Napoli con l’Udinese. Match casalinghi per Verona e Fiorentina che dovranno vedersela con Crotone e Cagliari, promette spettacolo Juventus-Sassuolo. Lunedì chiude Spezia-Sampdoria.

I pronostici di Serie A, 17ª giornata: i consigli di CalcioWeb

BENEVENTO-ATALANTA OVER – Tanti gol con l’Atalanta in campo ed il pronostico dovrebbe essere certo. La squadra di Gasperini è una macchina da gol, ma anche gli uomini di Inzaghi sono in grande forma.

MILAN-TORINO 1 – I rossoneri sono reduci dal ko nello scontro scudetto contro la Juventus, la compagine di Pioli non può permettersi un nuovo passo falso.

ROMA-INTER GOAL – Si gioca un vero e proprio scontro per lo scudetto, una partita che non ha bisogno di presentazioni. Si prevede una gara aperta e che può regalare tanti gol, almeno uno per parte.

PARMA-LAZIO 2 – I biancocelesti si sono riscattati con il successo contro la Fiorentina, può andare in scena il bis contro il Parma, i padroni di casa sono in crisi e hanno deciso per l’esonero di Liverani.

UDINESE-NAPOLI X – Tonfo interno del Napoli nell’ultima sfida contro lo Spezia. Adesso una trasferta insidiosa, contro l’Udinese reduce dal pareggio contro il Bologna.

JUVENTUS-SASSUOLO OVER – Grandissimo entusiasmo per i campioni d’Italia in carica dopo la vittoria contro il Milan. La sfida al Sassuolo però non deve essere sottovalutata, la squadra di De Zerbi gioca a viso aperto.

LE ALTRE PARTITE: