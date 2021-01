I risultati di Serie B per la 18ª giornata hanno fornito tantissime indicazioni, la classifica è bellissima per gli obiettivi di promozione in massima categoria, la zona playoff e quella salvezza. Il primo match ha regalato emozioni, il Chievo ha conquistato tre punti preziosi ma la partita è stata più complicata del previsto, nell’altro match pareggio a reti inviolate tra Vicenza e Frosinone. Il Cittadella vince con il minimo sforzo contro l’Ascoli, beffa per il Monza che si è fatto riprendere dal Cosenza, 2-2 il risultato finale. Il Pisa supera il Brescia, vittoria casalinga per il Pordenone con il Venezia. Colpo del Lecce contro la Reggina.

I risultati di Serie B, 18ª giornata

CHIEVO-ENTELLA 2-1

VICENZA-FROSINONE 0-0

CITTADELLA-ASCOLI 1-0

MONZA-COSENZA 2-2

PISA-BRESCIA 1-0

PORDENONE-VENEZIA 2-0

REGGINA-LECCE 0-1

LA CLASSIFICA