La Roma deve fare i conti con il caso Dzeko. I giallorossi sono reduci dal successo in campionato contro lo Spezia, ma la prestazione non è stata di certo entusiasmante. La vittoria è arrivata solo nei secondi finali, ma c’è preoccupazione nell’ambiente giallorosso in vista delle prossime partite. In particolar modo l’intenzione è quella di trovare l’intesa con Edin Dzeko, ma il rapporto con l’allenatore Fonseca sembra ai minimi storici.

Le ultime sul caso Dzeko

Secondo le ultime notizie ufficiali il bosniaco deve ancora smaltire un infortunio, una contusione rimediata dopo l’eliminazione in Coppa Italia sempre contro lo Spezia. Ma continua il gelo con l’allenatore Fonseca, la dirigenza sta provando in ogni modo a portare ad un riavvicinamento che sembra comunque complicato. Così come non è facile raggiungere un accordo per la cessione, il tempo stringe e le trattative con le altre squadre sono in alto mare. Un vero peccato, considerando che Dzeko è sempre stato un calciatore indispensabile per i giallorossi e ancora uno dei migliori in circolazione.