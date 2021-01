Roma, Rizzitelli infiamma il derby: “sarà un’amichevole, la Lazio è una piccola…”

Ancora si deve giocare l’ultima partita della 17esima giornata del campionato di Serie A, ma già si pensa al prossimo turno. La prima sfida metterà di fronte Lazio e Roma, una partita che non ha bisogno di presentazioni per la sua importanza sia dal punto di vista della classifica che di rivalità. Il derby è stato infiammato da alcune dichiarazioni di Ruggiero Rizzitelli, ex calciatore ed ora opinionista al canale ufficiale del club.

Rizzitelli infiamma Lazio-Roma

Ruggiero Rizzitelli ha indossato la maglia della Roma dal 1988 al 1994 e nel post-partita di Roma Tv ha lanciato una vera e propria frecciata al club biancoceleste. “Venerdì abbiamo un’amichevole contro una piccola squadra. Non mi preoccupa, noi andiamo in difficoltà con le grandi”. La frase ovviamente ha scatenato la furia dei tifosi della Lazio che non hanno risparmiato le critiche nei confronti dell’ex attaccante.