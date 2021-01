Il tabellone di Coppa Italia dei quarti di finale è stato definito dopo gli appuntamenti degli ottavi che hanno fornito tantissime indicazioni, colpi di scena e risultati sicuramente a sorpresa. Qualificazione con il brivido per l’Inter che ha avuto la meglio della Fiorentina dopo i tempi supplementari, affronterà il Milan in un derby che non ha bisogno di presentazioni. Più facile la vittoria dell’Atalanta contro il Cagliari e la squadra di Gasperini aspetta la vincente tra Lazio e Parma. Passaggio del turno con il brivido anche per la Juventus contro il Genoa, la squadra di Pirlo affronterà la sorpresa Spal che ha eliminato il Sassuolo. Infine il Napoli contro il sorprendente Spezia, reduce dall’impresa contro la Roma.

Tabellone Coppa Italia: il programma dei quarti di finale

Il Tabellone completo dei quarti di finale di Coppa Italia: