Gigi Buffon è sceso in campo contro l’Inter e ha raggiunto un traguardo storico, ma adesso rischia un altro deferimento per bestemmia. La Juventus ha vinto l’andata della semifinale di Coppa Italia, 1-2 il risultato finale con la doppietta di Cristiano Ronaldo, la rete dei nerazzurri è stata siglata da Lautaro Martinez. Il portierone bianconero ha raggiunto quota 1100 partite, un risultato veramente storico. E nonostante una leggera incertezza in occasione del gol di Lautaro, è stato protagonista con un grande intervento su Darmian che ha salvato il risultato.

Gigi Buffon rischia un altro deferimento per una bestemmia pronunciata dopo il gol di Lautaro Martinez. Già lo scorso 26 gennaio, il portiere della Juve era stato deferito per un’espressione blasfema con il conseguente deferimento. Adesso potrebbe arrivare un nuovo provvedimento per l’estremo difensore bianconero che rischia di essere squalificato. Si attende la decisione con la Juventus che potrebbe perdere il suo estremo difensore.