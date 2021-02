Momenti di grande tensione durante l’assemblea della Lega Serie A. In attesa della nuova giornata del massimo campionato italiano è andato in scena un incontrato molto importante per valutare le prossime mosse relative al calcio, ma gli animi si sono subito surriscaldati. Nel dettaglio è andato in scena un duro confronto faccia a faccia tra il presidente del Genoa Enrico Preziosi e Stefano Campoccia, avvocato e vicepresidente dell’Udinese.

La lite Preziosi-Campoccia

Secondo quanto riporta ‘Calcio e Finanza’ la discussione è nata sul tema delle offerte dei fondi di private equity per la Media Company della Lega Serie A. La situazione è poi degenerata, il presidente del Genoa avrebbe chiesto spiegazioni a Campoccia, gli animi si sarebbero surriscaldati, tanto che i due sono arrivati alle mani. La proposta del giorno riguardava principalmente i diritti tv Sky-DAZN, si è parlato anche dei fondi e si è arrivato allo scontro durissimo.