Una partita che si conclude sul risultato di 0-0 può regalare tantissime emozioni? Sì, è quanto successo nel campionato di Serie C ed esattamente nella sfida tra Carpi e Fermana. Le due squadre si trovano nelle zone basse della classifica e sono in lotta per la salvezza, dopo il risultato di 0-0 la Fermana è salita a quota 31 punti mentre il Carpi a 30, la posizione non è ancora tranquilla e le prossime partite saranno fondamentali per provare a raggiungere la salvezza. Non sono da escludere possibilità di playoff, la classifica è infatti cortissima.

Carpi-Fermana, 4 rigori sbagliati

E’ successo veramente di tutto nella partita del campionato di Serie C tra Carpi e Fermana, nonostante il risultato di 0-0. In particolar modo sono stati sbagliati 4 calci di rigore. Addirittura due errori sono arrivati direttamente dallo stesso calciatore: Neglia ha calciato il primo penalty alle stelle mentre il secondo è stato respinto dal portiere avversario. Flop anche per il centravanti del Carpi De Cenco e poi Ferretti.