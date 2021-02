La 21esima giornata del campionato di Serie A ha fornito interessanti indicazioni anche per la zona salvezza. Il risultato più importante riguarda la rimonta del Torino, i granata hanno dimostrato di essere ancora vivi e recuperare tre gol ad una squadra come l’Atalanta non è da tutti. Colpo grosso anche dello Spezia, la compagine di Italiano è sempre più una sorpresa e può togliersi ancora tante soddisfazioni. Momento magico per il Genoa, con l’arrivo di Ballardini il rendimento è stato quasi da scudetto. Buon punto per il Benevento, così come risulta preziosissimo il successo dell’Udinese. Colpaccio del Bologna.

La corsa salvezza

CROTONE 12 PUNTI – Sembra condannato alla retrocessione. E’ sicuramente in difficoltà dal punto di vista delle prestazioni e anche come rosa è inferiore rispetto alle altre squadre. In 21 partite ha perso addirittura 15 volte, 3 i pareggi e 3 le vittorie. Il punto debole è la difesa, sono addirittura 50 i gol subiti che rappresentano un disastro. Le prossime partite si preannunciano difficili, soprattutto quella contro la Juventus.

CROTONE-SASSUOLO

JUVENTUS-CROTONE

CROTONE-CAGLIARI

PARMA 13 PUNTI – E’ la vera delusione di questo campionato, è quella che ha vinto di meno insieme al Torino (appena due volte), tanti i pareggi (7), solo i granata hanno conquistato più X (10). E’ reduce da tre sconfitte consecutive, ma soprattutto l’ultima rappresenta più di un campanello d’allarme, 0-3 in casa contro il Bologna. E’ stato cambiato l’allenatore, ma il vero problema probabilmente non era in panchina. D’Aversa ha preso il posto di Liverani, ma i risultati sono stati comunque deludenti. Si gioca tantissimo nelle prossime tre partite contro Verona, Udinese e Spezia.

VERONA-PARMA

PARMA-UDINESE

SPEZIA-PARMA

CAGLIARI 15 PUNTI – E’ un’altra grandissima delusione. La squadra è all’altezza, l’allenatore è bravo ma i risultati non arrivano. Anche nell’ultima partita contro la Lazio ha dimostrato di poter lottare per raggiungere la salvezza, ma il tempo stringe e non saranno concessi altri passi falsi. Solo 3 vittorie conquistate, serve un cambio di passo immediato. Difficile la prossima partita contro l’Atalanta, poi il calendario regala scontri diretti decisivi.

CAGLIARI-ATALANTA

CAGLIARI-TORINO

CROTONE-CAGLIARI

TORINO 16 PUNTI – La rimonta contro l’Atalanta è un ottimo segnale in vista delle prossime partite. E’ reduce da quattro pareggi consecutivi ma ha vinto appena due volte, con questo rendimento è improbabile raggiungere la salvezza. Il calendario regala tre avversari all’altezza: Genoa, Cagliari e Sassuolo.

TORINO-GENOA

CAGLIARI-TORINO

TORINO-SASSUOLO

SPEZIA 21 PUNTI – E’ sicuramente una delle sorprese più belle del campionato, merito dell’allenatore Italiano ma anche di un gruppo ormai consolidato. Già 5 le vittorie, bene anche la fase offensiva con 28 gol realizzati. La prossima partita metterà di fronte il Milan, poi Fiorentina e Parma.

SPEZIA-MILAN

FIORENTINA-SPEZIA

SPEZIA-PARMA

LE ALTRE SQUADRE IN LOTTA PER LA SALVEZZA: IL CALENDARIO

FIORENTINA 22 PUNTI

SAMPDORIA-FIORENTINA

FIORENTINA-SPEZIA

UDINESE-FIORENTINA

BENEVENTO 23 PUNTI

BOLOGNA-BENEVENTO

BENEVENTO-ROMA

NAPOLI-BENEVENTO

BOLOGNA 23 PUNTI

BOLOGNA-BENEVENTO

SASSUOLO-BOLOGNA

BOLOGNA-LAZIO

GENOA 24 PUNTI

TORINO-GENOA

GENOA-VERONA

INTER-GENOA

UDINESE 24 PUNTI