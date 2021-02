E’ fatta per l’arrivo di Drogba in Italia. Non si tratta di Didier ma di… Isaac. Si tratta del figlio dell’ex Chelsea e ha firmato per la Folgore Caratese, club che milita nel Girone A di Serie D. Si tratta di un innesto di altissimo livello sia per una questione di marketing ma anche sotto l’aspetto tecnico. “La società Folgore Caratese comunica di essersi assicurata le prestazioni a titolo definitivo dell’attaccante Isaac Drogba, figlio di Didier. Nato a Parigi il 15 dicembre 2000 é cresciuto nelle giovanili del Chelsea per poi passa all’EA Guingamp Under19 nella stagione 2017/2018. Nel 2019 è stato promosso nella squadra B del club francese. Bienvenue à Carate Isaac!”.

Chi è Isaac Drogba

Isaac Drogba è il figlio dell’ex Chelsea Drogba, è un classe 2000 quindi con ampi margini di miglioramento. E’ arrivato nel campionato italiano, è infatti diventato un nuovo calciatore della Folgore Caratese. E’ cresciuto nelle giovanili del Chelsea, successivamente si è trasferito nel Guingamp U19 per poi passare nella squadra B. Si è svincolato e ha firmato il nuovo contratto con il club italiano. Si tratta di una prima punta forte fisicamente ma che riesce a disimpegnarsi anche in zona esterna, sia a destra che a sinistra. E’ dunque un jolly, l’esperienza italiana può rappresentare la grande occasione per dimostrare tutto il suo valore.