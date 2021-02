Un primo passo verso il rientro in gruppo. Prove di disgelo tra l’allenatore Fonseca e l’attaccante Edin Dzeko, il bosniaco può tornare determinante per la seconda parte di stagione. Le ultime vittorie hanno riportato entusiasmo e rilanciato i giallorossi verso le zone alte della classifica, sarebbe un vero peccato non poter contare sulle prestazioni di un calciatore come Dzeko. La squadra sta preparando il big match della 21esima giornata del campionato di Serie A, i giallorossi dovranno vedersela con la Juventus in un match per le zone altissime della classifica.

“Dzeko-Fonseca, ora combattete uniti per la maglia”, è lo striscione esposto dai tifosi della Roma che chiedono il reintegro in rosa dell’attaccante. Nella giornata di oggi Dzeko è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo, il mercato è ormai chiuso ed il bosniaco sarà un calciatore giallorosso almeno fino al termine della stagione. Borja Mayoral ha dimostrato di essere un ottimo attaccante e la Roma ha vinto anche senza Dzeko, ma la presenza dell’ex Wolfsburg può rappresentare una soluzione di assoluto spessore per la fase finale della stagione.