Gol di Milinkovic o Escalante? Il posticipo della 22esima giornata del campionato di Serie A ha regalato tantissime emozioni, ma soprattutto indicazioni per la zona scudetto. L’Inter ha vinto contro la Lazio e si è portato al primo posto della classifica, adesso è la principale candidata alla vittoria finale. La gara si è conclusa sul risultato di 3-1 grazie ad uno strepitoso Lukaku, l’attaccante belga è stato autore di una doppietta e di un’azione strepitosa in occasione della marcatura di Lautaro Martinez. La compagine di Simone Inzaghi non ha comunque demeritato ed è stata anche sfortunata.

Gol di Milinkovic o Escalante? La decisione

Dubbi sul gol del momentaneo 2-1, la rete è di Milinkovic o Escalante? La Lega Serie A ha comunicato la decisione. Il gol è stato assegnato a Milinkovic.

2. Deviazioni di un proprio compagno

A. Nel caso di un tiro indirizzato nello specchio della porta e deviato involontariamente in rete da un proprio compagno la marcatura sarà assegnata all’autore originario del tiro. Se un tiro indirizzato fuori dallo specchio della porta colpisce un proprio compagno e termina in rete, la paternità del gol è attribuita all’autore dell’ultimo tocco.