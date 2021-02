La Juventus ha dovuto fare i conti con la sconfitta in Champions League contro il Porto, ma anche con l’infortunio del difensore Giorgio Chiellini. Il club bianconero è reduce dalla bruttissima prestazione che ha rischiato di compromettere la qualificazione ai quarti di finale, il gol nel finale di Chiesa ha permesso di tenere in vita la qualificazione. La partita è stata condizionata dagli episodi, in primo piano le disattenzioni difensive ad inizio della partita ed in avvio del secondo tempo, ma anche dall’infortunio di Chiellini.

L’infortunio di Chiellini

La Juventus è tornata subito in campo per preparare il posticipo del campionato di Serie A contro il Crotone, l’intenzione è quella di tornare al successo dopo il ko contro il Napoli.

Il club bianconero ha aggiornato sulle condizioni del difensore. “Giorgio Chiellini è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno escluso lesioni muscolari al polpaccio destro. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno”.