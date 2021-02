Preoccupazione in casa Roma per l’infortunio di Edin Dzeko. Si sta giocando la partita dei sedicesimi di finale di Europa League, i giallorossi in campo contro il Braga, il risultato momentaneo per i giallorossi è di 1-0 con il gol proprio del bosniaco. La squadra di Fonseca sta controllando il match dopo il 2-0 dell’andata.

Al 67′ una tegola per l’allenatore Fonseca, infortunio muscolare per l’attaccante Edin Dzeko. Il calciatore ha chiesto subito il cambio e c’è preoccupazione per le sue condizioni. In campo Mayoral. Le condizioni del bosniaco verranno valutate meglio delle prossime ore, anche in vista degli impegni in campionato.