L’Inter ha dominato in lungo ed in largo nella partita della 23esima giornata del campionato di Serie A, nelle ultime ore è circolata la notizia di una sconfitta a tavolino per i nerazzurri ma si tratta di una gaffe. Per la cronaca la sfida si è conclusa con il netto risultato di 0-3, doppietta di Lautaro Martinez, a chiudere i conti è stato uno strepitoso Lukaku.

Al termine della partita l’ex arbitro Tiziano Pieri è incappato in un errore: “E’ successo un episodio nel derby. Molto probabilmente l’Inter ha fatto un errore, ha usato una finestra in più per i cambi. Non vorrei sbagliare. Al 78′ è entrato Darmian insieme a Gagliardini. Primo slot. Al 79′ è entrato Sanchez, secondo slot. Poi è entrato Young, terzo slot. Il quinto cambio, Vidal, l’ha fatto con il quarto slot che non è ammesso. Quindi potrebbe perdere la partita a tavolino”. Ma non è così: Sanchez, Darmian e Gagliardini sono entrati tutti insieme, quindi gli slot utilizzati dall’Inter sono stati regolarmente tre.