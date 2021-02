Si continua a parlare della lite tra Andrea Agnelli e Antonio Conte, l’episodio si è verificato in occasione della partita di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 0-0, punteggio che ha permesso alla squadra di Andrea Pirlo di staccare il pass per la finale. Ma a tenere banco sono stati i momenti di tensione tra il presidente bianconero e l’allenatore nerazzurro. Nel mirino è finito il gesto del dito medio dell’ex tecnico dal dente avvelenato e successivamente lo sfogo del numero uno bianconero, sono volate parole grosse anche nel post-partita.

La lite Agnelli- Conte

Continuano ad arrivare reazioni sulla lite tra il presidente Andrea Agnelli e l’allenatore Antonio Conte. L’ultimo a parlare è stato Lele Adani, in diretta Twitch ha commentato così l’episodio e non ha risparmiato qualche critica.

“Non mi interessa della lite tra Conte e Agnelli. Esattamente come lo scontro tra Ibra e Lukaku è avvenuto per motivi a noi sconosciuti e non ha nulla a che fare con il calcio. L’unica cosa che posso dire è che non è stato un bell’episodio, anzi a dir la verità ha fatto proprio schifo”.