Non si placano le polemiche sulla lite tra Agnelli a Conte, l’episodio si è verificato in occasione della partita tra Juventus e Inter di Coppa Italia, l’allenatore dell’Inter ha rifiutato il Tapiro d’Oro. La sfida si è conclusa sul risultato di 0-0 e ha visto la qualificazione in finale della squadra di Andrea Pirlo che nell’ultimo atto affronterà l’Atalanta. Tensione durante e dopo il match, prima il gesto dell’allenatore dell’Inter, al termine della sfida lo sfogo di Agnelli e la contro-risposta dell’ex Ct della Nazionale. Il giudice sportivo non ha preso provvedimenti, ma la Procura ha aperto un’indagine.

Lite Agnelli-Conte, le parole di Bonucci

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte è stato raggiunto da Valerio Stafelli per la consegna del Tapiro d’Oro, l’ex Ct della Nazionale ha rifiutato il ‘premio’. Conte è scappato a bordo della propria auto.