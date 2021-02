Un altro Tapiro d’Oro per Zlatan Ibrahimovic, continua la collezione del calciatore del Milan. Il club rossonero è reduce dalla bruttissima prestazione nel derby del campionato di Serie A contro l’Inter, 0-3 il risultato finale per i nerazzurri che hanno mandato un segnale per la corsa scudetto. La partita non è stata mai in discussione come conferma il punteggio, le reti sono state realizzate da Lautaro Martinez (doppietta) e Lukaku. La squadra di Antonio Conte si è portata a + 4 sui rivali e le prossime partite saranno fondamantali per confermarsi in testa alla graduatoria.

Il Tapiro d’Oro per Ibrahimovic

Nel frattempo è stato consegnato all’attaccante Zlatan Ibrahimovic il sesto Tapiro d’oro della sua carriera, lo svedese ha ricevuto il premio da Striscia la Notizia e come al solito dall’inviato Valerio Staffelli. Il calciatore rossonero ha commentato così la sconfitta contro l’Inter: “è stata dura. Abbiamo commesso tanti errori, ma ci riprenderemo. Alla prossima partita vado con il Tapiro, magari porta fortuna”. Infine sull’argomento Sanremo che ha portato tanti motivi di discussione: “per ora sono concentrato sulle partite”.