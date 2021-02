Un gravissimo lutto ha colpito l’ex calciatore di Milan e Barcellona Ronaldinho. Secondo quanto riporta As la mamma del brasiliano è venuta a mancare dopo una lotta contro il Covid che durava ormai dal mese di dicembre. Era stato lo stesso Ronadinho ad aggiornare sulle condizioni di salute della madre: “Cari amici, mia madre ha contratto il Covid-19 e sta lottando per un pronto recupero. È in un reparto di terapia intensiva e sta ricevendo tutte le cure possibili. Vi ringrazio in anticipo per tutte le preghiere, le energie positive e l’affetto che mi dimostrate sempre. Forza mamma”. Dopo un lungo calvario la morte. Ronaldinho era legatissimo a sua madre, l’ex calciatore ha deciso di comunicare la perdita impostando i propri profili social con immagini interamente di colore nero. E’ un periodo bruttissimo per l’ex calciatore, reduce dai problemi con il fisco ed il carcere.