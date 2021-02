Il Cagliari continua la ricerca al sostituto del tecnico Di Francesco. La dirigenza ha deciso per il ribaltone in panchina dopo il pesantissimo ko interno contro il Torino. La situazione di classifica è sempre più drammatica, il club sardo occupa il terzultimo posto in graduatoria e il distacco dalla salvezza è di 5 punti. Ma a preoccupare sono state soprattutto le prestazioni della squadra che in tutto il campionato ha vinto appena tre volte ed è reduce da tre sconfitte consecutive contro Lazio, Atalanta e Torino. La dirigenza è ovviamente delusa dal rendimento della squadra ed è pronta a giocarsi l’ultima carta: il cambio di allenatore.

Panchina Cagliari, le ultime

Il Cagliari è alla ricerca di un nuovo allenatore per tentare il miracolo della salvezza, i margini per raggiungere l’obiettivo ci sono ancora ma servirà un immediato cambio di passo. Il favorito sembrava l’ex Spal Semplici, il tecnico vorrebbe portarsi l’intero staff tecnico e questo ha complicato un pò la situazione. Stesso discorso per l’ex Empoli Andreazzoli. In pole al momento c’è Donadoni, l’ex Bologna vorrebbe tornare in corsa in una squadra del campionato di Serie A e le trattative sono in corso.