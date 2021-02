L’attaccante Alvaro Morata ha giocato al limite ed è svenuto negli spogliatoio, è quanto confermato anche dall’allenatore Andrea Pirlo. Brutta prestazione della Juventus nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, 2-1 nella sfida contro il Porto. Tutto si deciderà al ritorno, ma i bianconeri dovranno cambiare passo.

Intervistato ai microfoni di Sky Sport Pirlo ha dichiarato: “Alvaro non è al meglio. Da quando è rientrato dall’influenza non si è più ripreso. È entrato nel momento del bisogno, quando è finita la partita si è dovuto sdraiare. Ha avuto uno svenimento, non era al meglio”.