Si sono giocate tutte le partite di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, tre le squadre italiane impegnate. Delusione per il Napoli che ha vinto contro il Granada ma non è riuscito a staccare il pass, agli ottavi di finale invece Milan e Roma dopo il pareggio contro la Stella Rossa e la vittoria contro il Braga. L’Ajax si qualifica contro il Lilla, l’Arsenal rischia tanto ma riesce nell’impresa. Favola Molde che sbanca il campo dell’Hoffenheim, 5 gol per i Rangers. Minimo sforzo per Shakhtar, Dinamo Kiev e Zagabria. Colpi di Slavia Praga e Young Boys, sconfitta e qualificazione per l’Olympiakos. Al Manchester United basta il pareggio contro il Real Sociedad. Il Tottenham si era già qualificato.

18:55 Ajax-Lilla 2-1

18:55 Arsenal-Benfica 3-2

18:55 Hoffenheim-Molde 0-2

18:55 Napoli-Granada 2-1

18:55 Rangers-Antwerp 5-2

18:55 Shakhtar-M. Tel Aviv 1-0

18:55 Villarreal-Salzburg 2-1

21:00 Club Brugge-Dyn. Kyiv 0-1

21:00 Din. Zagabria-Krasnodar 1-0

21:00 Leicester-Slavia Praga 0-2

21:00 Leverkusen-Young Boys 0-2

21:00 Manchester Utd-Real Sociedad 0-0

21:00 Milan-Stella Rossa 1-1

21:00 PSV-Olympiakos 2-1

21:00 Roma-Braga 3-1

Il sorteggio di Europa League

Il sorteggio degli ottavi di finale si svolgerà venerdì 26 febbraio a partire dalle ore 13 a Nyon, in Svizzera, presso il quartier generale della UEFA. Negli ottavi di finale di Europa League non sono previste teste di serie e non ci sono limitazioni geografiche, si potranno affrontare squadre dello stesso paese.