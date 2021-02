La 21esima giornata del campionato di Serie A ha fornito interessanti indicazioni soprattutto per la zona scudetto, le prossime partite saranno fondamentali. Il Milan ha dominato in lungo ed in largo contro il Crotone, 4-0 il risultato finale che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. Altra prova di forza per la Juventus, la squadra di Andrea Pirlo ha vinto contro la Roma, un’altra candidata alla vittoria dello scudetto. Si conferma anche l’Inter che ha vinto in trasferta sul difficile campo della Fiorentina.

La corsa scudetto, l’analisi del calendario

IL MILAN 49 PUNTI – E’ sicuramente la squadra più sorprendente del campionato di Serie A. La compagine di Stefano Pioli non era sicuramente partita con ambizioni di scudetto, ma adesso può togliersi tante altre soddisfazioni e lottare fino alla fine per la vittoria. Le prossime tre sfide saranno fondamentali. Prima l’insidiosa trasferta contro lo Spezia, poi il derby contro l’Inter e la trasferta contro la Roma.

SPEZIA-MILAN

MILAN-INTER

ROMA-MILAN

L’INTER 47 PUNTI – La squadra di Antonio Conte è sicuramente una delle più attrezzate alla vittoria finale. Nel corso della stagione ha dovuto fare i conti con qualche passo falso, anche a sorpresa. Nel prossimo match sarà chiamato da una vera e propria prova del 9, la sfida contro la lanciatissima Lazio. Poi il derby contro il Milan e la gara contro il Genoa, la squadra di Ballardini si conferma una delle squadre più in forma del momento.

INTER-LAZIO

MILAN-INTER

INTER-GENOA

LA JUVENTUS 42 PUNTI – Inizia a vedersi la mano di Andrea Pirlo. L’allenatore bianconero ha sempre più consapevolezza e la squadra adesso è compatta e gioca anche un buon calcio con i calciatori chiave che riescono ad essere decisivi. Contro l’Inter è stato solo un incidente di percorso, poi sono arrivate le vittorie contro Bologna, Sampdoria e Roma. I bianconeri hanno probabilmente il calendario più agevole, è sicuramente insidiosa la trasferta contro il Napoli, poi le gare contro Crotone e Hellas Verona.

NAPOLI-JUVENTUS

JUVENTUS-CROTONE

VERONA-JUVENTUS

LA ROMA 40 PUNTI – Nonostante le ultime settimane di tensione, è comunque una squadra in grado di lottare per il titolo, il rientro di Edin Dzeko può risultare decisivo. La partita contro la Juventus è stata deludente, ma i bianconeri hanno dimostrato di essere superiori. La squadra di Fonseca non può fallire le prossime due partite contro Udinese e Benevento, l’occasione di rosicchiare qualche punto dalla vetta è ghiotta. Infine la sfida chiave contro il Milan.

ROMA-UDINESE

BENEVENTO-ROMA

ROMA-MILAN

LA LAZIO 40 PUNTI – E’ probabilmente la squadra più in forma del momento, almeno dal punto di vista dei risultati. La partita contro il Cagliari non è stata entusiasmante, ma i biancocelesti hanno dimostrato di essere in grado di lottare per lo scudetto. Il calendario è insidioso, la partita più delicata sarà contro l’Inter, poi Sampdoria in casa e Bologna in trasferta.