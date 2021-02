Luis Suarez perde il pelo ma non il vizio, dopo il morso arriva il… pizzicotto. L’episodio si è verificato in occasione della partita di Champions League tra Atletico Madrid e Chelsea, per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 0-1, il gol decisivo è stato realizzato al 68′ da Giroud. Il club spagnolo non sta attraversando un momento entusiasmante, il calo fisico e tecnico delle ultime partite è stato evidente, anche in Liga. La squadra di Simeone rischia di subire la rimonta in campionato ed in Champions dovrà realizzare un’impresa al ritorno per staccare il pass dei quarti.

Il pizzicotto di Suarez

Nel frattempo si è verificato un episodio che riguarda il calciatore dell’Atletico Madrid Luis Suarez: dal famoso morso nei confronti di Chiellini è passato al pizzicotto. La vittima questa volta è l’ex Roma Rudiger, al 79′ i due hanno ingaggiato una lite. Il difensore non ha preso bene il gesto e ha deciso di affrontare a muso duro Suarez. L’attaccante non è nuovo a questi episodi: oltre a quello con Chiellini, da segnalare anche i morsi nei confronti del centrocampista del Psv Otman Bakkal e di Branislav Ivanovic del Chelsea.