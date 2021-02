Il Torino è in lotta per la salvezza, la stagione del club granata può essere considerata sicuramente da dimenticare. Il quartultimo posto non rispecchia le potenzialità della squadre ed in vista del prossimo match l’allenatore Davide Nicola dovrà fare i conti con due assenze a causa del Coronavirus. Si avvicina il decisivo scontro per la salvezza contro il Cagliari, i granata non possono permettersi un passo falso. L’arrivo dell’ex Genoa ha permesso di compattare la squadra, sono arrivati una serie di pareggi ma adesso non può essere rimandato l’appuntamento con la vittoria.

Due positivi al Coronavirus

Brutte notizie per l’allenatore Davide Nicola, l’allenatore del Torino non potrà contare su due pedine contro il Cagliari, a causa delle positività al Coronavirus. La conferma è arrivata direttamente dal club granata attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale.

“Il Torino Football Club comunica che dai tamponi effettuati nell’ambito dei controlli previsti dal protocollo in vigore a ridosso della competizione è emersa la positività al Covid-19 di due calciatori della prima squadra. In accordo con le Autorità sanitarie entrambi i tesserati sono già stati messi in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico granata”.