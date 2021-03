Ansia per Branco, l’ex Genoa e Brescia in terapia intensiva: è intubato a causa del Covid

Sono ore di paura per le condizioni di Cláudio Ibrahim Vaz Leal, meglio noto come Branco, protagonista anche nel calcio italiano con le maglie di Brescia e Genoa. Il 56enne ex terzino sinistro è ricoverato in terapia intensiva, dove è stato intubato in un ospedale della zona sud di Rio, il Copa Star. E’ diventato famoso per le sue punizioni di sinistro, adesso c’è preoccupazione per la sua salute. E’ stato ricoverato in ospedale nella giornata di martedì 16. Branco lavora con la federcalcio brasiliana come coordinatore delle nazionali giovanili. L’ex calciatore è ricoverato “con un quadro grave di infezione polmonare”. Il peggioramento delle sue condizioni ha ora reso necessario il ricorso “ad apparecchi di ventilazione artificiale”. Attualmente è sedato, e “non ci sono previsioni su quando potrà riprendere a respirare autonomamente”.

La storia di Branco

Cláudio Ibrahim Vaz Leal, meglio noto come Branco è un allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano, di ruolo difensore. E’ stato campione del Mondo con il Brasile nel 1994. Era un laterale sinistro, molto famoso per il suo tiro potente ed i calci di punizione. L’avventura calcistica è iniziata dalle giovanili Guarany de Bagé e Internacional, ma la prima vera esperienza è stata con la Fluminense. Viene ceduto in prestito in Italia, al Brescia. Ottima stagione al Porto, prima di passare al Genoa, poi tantissime altre squadre: Grêmio, Corinthians, di nuovo Fluminense, Flamengo, di nuovo Internacional, Middlesbrough, Mogi Mirim, N.Y. MetroStars. Protagonista anche con la maglia della Nazionale brasiliana. Poi intraprende la carriera di allenatore con Fluminense da coordinatore tecnico, Figueirense, Sobradinho e Guarani. Adesso è in lotta con una battaglia personale.