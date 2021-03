L’Inter è reduce dalla vittoria in campionato contro l’Atalanta che ha avvicinato tantissimo allo scudetto, la prestazione però non è stata entusiasmante, come sottolineato anche da Antonio Cassano. La 26esima giornata del campionato di Serie A ha visto il dominio dell’Atalanta, la squadra di Gasperini avrebbe meritato almeno il pareggio per quanto visto in campo, nel complesso la compagine di Antonio Conte si è dimostrata più concreta. Il primo tempo si è concluso a reti inviolate, mentre nella ripresa è stato Skriniar a realizzare in mischia la rete del definitivo 1-0.

Cassano asfalta Conte e l’Inter

La prestazione dell’Inter non ha convinto l’ex attaccante Antonio Cassano, sono arrivate pesanti critiche per il gioco dei nerazzurri. Il barese è tornato a parlare a Bobo Tv e come al solito non è stato banale. “L’Inter ha vinto senza tirare in porta. Di cosa stiamo parlando? Mi fa innervosire che Ventola dice che conta il risultato e Inter a +6. L’Atalanta ha fatto dall’inizio alla fine la partita e meritava di vincere”.

Infine una nuova bordata: “io sono l’Inter, una delle squadre più gloriose, posso stare dietro la palla e non avere mai il pallino del gioco? Abisso clamoroso. L’Inter ha giocato nella sua metà campo. 21 giocatori nell’area dell’Inter, è possibile una cosa del genere? L’Inter le prime 15 le ha fatte così, poi è andata meritatamente in testa. Anche con la Lazio ha avuto tante difficoltà. Non posso accettare che stiano in 10 dietro la linea della palla”.