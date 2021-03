Benevento in crisi: tutto sulla posizione di Inzaghi, intanto arriva un provvedimento

La squadra spumeggiante ed in grado di conquistare risultati positivi è un lontano ricordo. Stiamo parlando del Benevento, a serio rischio retrocessione dopo le ultime prestazioni veramente deludenti. Nell’ultimo turno la compagine di Filippo Inzaghi ha perso nettamente lo scontro salvezza contro la Fiorentina, il risultato di 1-4 lascia pochi dubbi sull’andamento dell’incontro. Il mattatore dell’incontro è stato l’attaccante Vlahovic, autore di una tripletta incredibile, l’altra rete è stata siglata da Eysseric, mentre il gol della bandiera per i padroni di casa è arrivato con Ionita. La Fiorentina sale a quota 29 punti, mentre il Benevento rimane fermo a 26.

La situazione in casa Benevento

La situazione al Benevento non è di certo delle migliori, la squadra è a serio rischio retrocessione. Al momento l’allenatore Filippo Inzaghi non è a rischio esonero, ma serve un cambio di passo immediato già a partire dalle prossime partite. Il direttore sportivo Pasquale Foggia ha annunciato un provvedimento a Sky Sport. “inizierà un ritiro, serve un confronto da uomini da parte di tutti per analizzare questo difficile momento. Questo periodo dura da un bel po’ e ci sono delle difficoltà mentali che ci stiamo trascinando. Ora dobbiamo trovare la soluzione per uscire da questo momento”.

“Perché non parla Inzaghi? In questo momento è giusto che sia l’allenatore che la squadra si isolino per analizzare bene la partita, quindi evitiamo i pensieri. Inzaghi a rischio? No, è giusto che in questi momenti parli la società, l’unica comunicazione che mi sento di fare è che da domani inizierà un ritiro. In questo momento è giusto un confronto da uomini per analizzare un momento che dura ormai da un po’. Faremo una settimana intensa”.