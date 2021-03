Buffon squalificato per bestemmia: un turno di stop per il portiere della Juventus

E’ arrivata una giornata di squalifica per il portiere della Juventus Gigi Buffon, l’estremo difensore è stato fermato a causa di una bestemmia pronunciata in occasione della partita contro il Parma nella sfida dello scorso 19 dicembre. La Corte federale d’appello, presieduta da Mario Luigi Torsello ha accolto il ricorso del Procuratore Federale. Buffon era stato sanzionato con una multa di 5000 euro dal Tribunale Federale Nazionale. Il portiere della Juventus sarà costretto a saltare il prossimo match del campionato di Serie A, si tratta del derby contro il Torino previsto per sabato 3 Aprile. I bianconeri hanno praticamente abbandonato le speranze di lottare per la vittoria dello scudetto dopo il pesante ko contro il Benevento, ma dovranno comunque mantenere la posizione per la qualificazione in Champions League.