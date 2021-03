Arriva un colpo di scena in casa Crotone, è Serse Cosmi il sostituto di Giovanni Stroppa. La dirigenza ha deciso per il ribaltone dopo la sconfitta interna contro il Cagliari, la situazione di classifica è sempre più delicata ed il club calabrese ha deciso di tentare l’ultima carta per provare l’impresa salvezza. “Il Football Club Crotone comunica di aver sollevato dall’incarico il responsabile tecnico della prima squadra Giovanni Stroppa. Si chiude così un percorso bello e intenso durato quasi tre anni, non privo di momenti difficili ma culminato nella straordinaria salvezza e ancor più nella seconda, storica, promozione in serie A. Il Presidente e la società tutta intendono augurare il meglio a mister Stroppa e al suo staff per il prosieguo della carriera”.

Crotone, arriva Serse Cosmi

Arriva un vero e proprio colpo di scena sul sostituto di Stroppa, si tratta di Serse Cosmi. Sembrava Bucchi l’indiziato principale, nelle ultime ore il cambio di strategia e l’intenzione di puntare sull’ex Trapani. E’ stata raggiunta l’intesa dal punto di vista economico, l’arrivo in città è previsto già nella giornata di oggi e martedì guiderà la squadra per il primo allenamento. L’esordio sarà sicuramente da brividi, in trasferta contro la fortissima Atalanta. Il distacco dalla zona salvezza è di 8 punti con il Torino che deve anche recuperare una partita.