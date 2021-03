Marek Hamsik è pronto al ritorno allo Slovan Bratislava. L’ex Napoli lascia la Cina, il centrocampista ha infatti risolto il contratto che lo legava al Dalian, l’obiettivo è quello di farsi trovare pronto per gli Europei sia dal punto di vista mentale ma soprattutto fisico. L’esperienza in Cina è stata nel complesso altalenante, l’ex Brescia non si è ambientato nel migliore dei modi. Le qualità tecniche non sono di certo in discussione, si tratta di un classe 1987 e può ancora confermarsi ad alti livelli, soprattutto in un campionato poco competitivo.

Il ritorno di Hamsik

Non si è concretizzato il ritorno in Italia di Marek Hamsik, negli scorsi mesi non sono mancate le voci di una possibile trattativa con il Napoli, non ci sono stati riscontri positivi. E’ fatta invece per un altro ritorno, quello allo Slovan Bratislava: dopo l’inizio della carriera nella stagione 2003-2004, la dirigenza slovacca ha avviato i contatti con il calciatore ed in poco tempo è stato raggiunto l’accordo. Il contratto sarà al momento di tre mesi e la situazione verrà valutata successivamente. Hamsik ha bisogno di tornare protagonista, in carriera ha indossato le maglie di Slovan, Brescia, Napoli e Dalian. Adesso il ritorno allo Slovan Bratislava.